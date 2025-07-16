В Башкортостане снижаются показатели смертности

Как сообщает министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, по оперативным данным по сравнению с аналогичным периодом 2024 года младенческая смертность в регионе снизилась на 10%, а смертность населения в трудоспособном возрасте – на 9,5%.

Эта положительная тенденция напрямую влияет на ожидаемую продолжительность жизни, которая к концу года должна достичь 73,69 лет.

По мнению главы Минздрава, на эти показатели влияют следующие факторы.

1. Строительство новых и ремонт в старых объектах здравоохранения, оснащение их современным оборудованием.

В частности, в этом году открыли новый корпус Республиканского кардиологического центра, который выводит кардиохирургическую помощь в регионе на принципиально новый уровень.

2. Основным инструментом по раннему выявлению заболеваний остается диспансеризация. За полгода ее прошла 971 тыс. человек. Еще более 240 тыс. жителей республики получили оценку репродуктивного здоровья.

3. Цифровая трансформация в сфере здравоохранения – в этой области регион является одним из лидеров в стране.

4. Кадровая политика – включая программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».