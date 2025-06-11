В Уфе открыли новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра

Его строили с 2019 года, открытие несколько раз переносили, и вот наконец при удаленном участии Владимира Путина состоялось официальное открытие корпуса.

Площадь – 35 тыс. кв. м, в нем 10 операционных, оснащенных самым современным высокотехнологичным оборудованием и будут работать высокопрофессиональные врачи и медсестры.

«Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности, и борьба с ними – одна из важнейших задач нашего здравоохранения. Дав старт работе хирургического корпуса РКЦ, фактически мы завершили формирование полного замкнутого цикла лечения этих болезней – от учреждений первичного звена до кардиоцентра.

Из каждого, даже самого отдаленного ФАПа в республике мы можем отправить кардиограмму в Уфу. Это позволяет вовремя провести диагностику и начать правильное лечение. Нередко телемедицинские консультации помогают спасти человека», – прокомментировал открытие глава региона Радий Хабиров.