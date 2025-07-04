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В Башкортостане бывший заммэра города пойдет под суд

Бирская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего экс-заместителя главы администрации города.

Ранее мы писали о том, что мэр Бирска Виктория Бурдина и ее заместитель Сергей Гайтанов арестованы.

Тогда УФСБ России по РБ выявило факт получения Бурдиной взятки в 30 тыс. рублей через заместителя.

За эту сумму она подписала акты выполненных работ муниципального контракта по благоустройству городского объекта, хотя фактически работы были выполнены не до конца, и обещала общее покровительство при выполнении организацией других муниципальных контрактов.

Однако, как мы писали в той новости, на главе администрации висят дела и посерьезнее.

Сегодня, четвертого июля, прокуратура республики сообщила о том, что на Гайтанова заведено уголовное дело. Он обвиняется по части второй статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за незаконные действия с использованием служебного положения).

Обвиняемый признал вину в совершении преступления, по требованию прокуратуры уволен в связи с утратой доверия. Уголовное дело направлено в Бирский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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