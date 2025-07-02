Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправился в Луганск

По прибытии в Луганск мэр провел важную рабочую встречу с исполняющим обязанности главы администрации города Яной Пащенко.

«Обсудили ключевые направления сотрудничества, вопросы развития наших городов: от инфраструктуры и благоустройства до решения социальных задач.

Уфа готова делиться опытом и наработками, а также поддержать реализацию проектов, которые важны для жителей Луганска уже сегодня», – сообщил Мавлиев в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что МинЖКХ Башкортостана курирует восстановление объектов в городе Красный Луч в Луганской Народной Республике.