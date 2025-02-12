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МинЖКХ Башкортостана курирует восстановление 56 объектов в городе Красный Луч в ЛНР

Представители управления по обеспечению деятельности жилищно-коммунального комплекса, подведомственного МинЖКХ Башкортостана, сейчас находятся в рабочей командировке в городе Красный Луч Луганской Народной Республики.

Фото опубликовала Ирина Голованова

Фото опубликовала Ирина Голованова

Об этом в соцсетях рассказала министр ЖКХ Башкортостана Ирина Голованова.

В 2025 году МинЖКХ Башкортостана курирует восстановительные мероприятия на 56 объектах в Красном Луче, параллельно инспектирует объекты, отремонтированные ранее.

«На большинстве объектов ремонтов не было с 60-х годов прошлого века. Людям приходилось жить, работать, лечиться и учиться в очень непростых условиях, о комфорте не могло быть и речи.

Представилась хорошая возможность проверить, как работает система теплоснабжения в общеобразовательной школе №9.

В эти дни в Красном Луче -18°. Неделя выдалась очень холодной и температура считается в городе почти аномальной. В этой школе в 2023 году установили новую котельную, а в 2024-м полностью отремонтировали систему теплоснабжения. Для пребывания детей в помещении сейчас комфортная температура. Все функционирует в штатном режиме.

В течение нескольких дней специалисты из Башкортостана побывают на строительных площадках, проведут встречи с подрядными организациями и представителями городских властей», – написала министр.

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