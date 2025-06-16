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На площади перед «Уфа-Ареной» прошла отправка военнослужащих на СВО

Сегодня, 16 июня, в Уфе состоялась торжественная отправка военнослужащих в зону проведения специальной военной операции.

Это были действующие военнослужащие, прибывшие в республику на время краткосрочных отпусков. В скором времени они вернутся в зону ведения военных действий.

Их провожал глава администрации Советского района Айдар Базгудинов.

«Наша республика всегда славилась своими сынами-героями! Спасибо вам за доблестную службу и выполнение поставленных боевых задач! Возвращайтесь живыми, здоровыми и с Победой! Мы ждем вас дома!» – подписал он это фото в соцсетях.

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