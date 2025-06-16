На площади перед «Уфа-Ареной» прошла отправка военнослужащих на СВО

Это были действующие военнослужащие, прибывшие в республику на время краткосрочных отпусков. В скором времени они вернутся в зону ведения военных действий.

Их провожал глава администрации Советского района Айдар Базгудинов.

«Наша республика всегда славилась своими сынами-героями! Спасибо вам за доблестную службу и выполнение поставленных боевых задач! Возвращайтесь живыми, здоровыми и с Победой! Мы ждем вас дома!» – подписал он это фото в соцсетях.