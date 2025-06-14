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Очередную партию гумпомощи доставили из Уфы в Донецк

Очередная партия гуманитарной помощи для военных добралась до Донецка. В ней, как обычно, техника, продукты и другие необходимые вещи.

Об этом в соцсетях сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев.

«Доставили автомобили УАЗ, скоростные мотоциклы Regulmoto Sport, дроны, маскировочные сети, продовольственные запасы, средства личной гигиены, а также индивидуальные посылки от родных и близких», – подписал мэр это фото в соцсетях.

В конце мая мы писали о том, что из Уфы в зону СВО отправился 150-й гуманитарный конвой, включающий 18 автомобилей, в том числе четыре бронированных «Урала», пило- и стройматериалы, мотоциклы, генераторы, рации, масксети, оргтехнику, запчасти, медикаменты и медоборудование, посылки от родных и близких и многое другое.

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