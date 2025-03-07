В Башкортостане проживает 2,1 млн женщин

Согласно отчету Башстата, по состоянию на первое января 2024 года в регионе проживало 2,1 млн женщин – это 52,7% от общей численности населения.

63,8% женщин проживало в городской местности, остальные – в сельской.

Возрастная структура:

18% – младше 16 лет;

51,9% – трудоспособного возраста (16-54 лет);

30,1% – старше 54 лет.

Больше половины (50,8%) женщин старше 15 лет имеет среднее профессиональное образование, 37,3% – высшее, 9% – среднее общее, 2,8% – основное общее.

25,4% женского населения региона старше 15 лет работает в торговле, гостиницах и общепите.

16,5% – в сфере образования, 12,6% – на обрабатывающих производствах, 12% – в сфере здравоохранения и социальных услуг, 5,7% задействованы в профессиональной научной, технической или административной деятельности.