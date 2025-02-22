47,3% от общей численности населения Башкортостана – мужчины

Согласно отчету Башстата, по состоянию на первое января 2024 года в регионе проживало 1,9 млн мужчин – это 47,3% от общей численности населения.

61,3% мужчин проживало в городской местности, остальные – в сельской.

Возрастная структура:

21,3% – младше 16 лет;

63,5% – трудоспособного возраста (16-59 лет);

15,2% – старше 59 лет.

Подавляющее большинство (59,6%) мужчин старше 15 лет имеет среднее профессиональное образование, 25,2% – высшее, 11,2% – среднее общее, 4% – основное общее.

19% мужского населения региона старше 15 лет работает на обрабатывающем производстве, 15% – в стротительстве, 14% – в сфере добычи ископаемых.

Только 11,1% заняты в сферах торговли, гостиничного бизнеса, общепита, ремонта автомобилей и 10,7% – в сферах информации и связи, а также транспорта и хранения.