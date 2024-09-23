В Башкортостане резко выросла заболеваемость Covid-19

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 23 сентября 2024 года.
Согласно отчету Минздрава, 23 сентября было зарегистрировано 254 новых случая заболевания коронавирусом за сутки.
Для сравнения, во вторую неделю сентября регистрировали от 79 до 133 заражений ежедневно, 20 сентября – уже 215.
72 человека лечатся в стационарах. Свободно 7,8% зарезервированного коечного фонда.
Специалисты связывают возвращение коронавируса с прибытием новых штаммов, которые более заразны и обходят иммунитет. В большинстве случаев, однако, болезнь переносится без осложнений. Ранее мы писали о том, что заболеваемость ОРИ и гриппом в регионе тоже растет.
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