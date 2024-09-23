В Башкортостане резко выросла заболеваемость Covid-19

Согласно отчету Минздрава, 23 сентября было зарегистрировано 254 новых случая заболевания коронавирусом за сутки.

Для сравнения, во вторую неделю сентября регистрировали от 79 до 133 заражений ежедневно, 20 сентября – уже 215.

72 человека лечатся в стационарах. Свободно 7,8% зарезервированного коечного фонда.

Специалисты связывают возвращение коронавируса с прибытием новых штаммов, которые более заразны и обходят иммунитет. В большинстве случаев, однако, болезнь переносится без осложнений. Ранее мы писали о том, что заболеваемость ОРИ и гриппом в регионе тоже растет.