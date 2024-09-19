18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Башкортостане резко увеличилась заболеваемость ОРИ и гриппом

Регионально отделение Роспотребнадзора отчиталось об эпидемиологической обстановке в республике по респираторным инфекциям и гриппу.

Согласно отчету, за последнюю неделю в республике зарегистрировано более 22 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом.

Темпы настораживают: по сравнению с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости на 31,7%. 41,3% от общего числа заболевших – дети.

На сегодняшний день в республике растет и заболеваемость ковидом. В Минздраве Башкортостана динамику объяснили появлением новых штаммов, которые более заразны и обходят иммунитет.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: