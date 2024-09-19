В Башкортостане резко увеличилась заболеваемость ОРИ и гриппом

Согласно отчету, за последнюю неделю в республике зарегистрировано более 22 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом.

Темпы настораживают: по сравнению с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости на 31,7%. 41,3% от общего числа заболевших – дети.

На сегодняшний день в республике растет и заболеваемость ковидом. В Минздраве Башкортостана динамику объяснили появлением новых штаммов, которые более заразны и обходят иммунитет.