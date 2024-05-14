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Замдиректора Управления дорожного хозяйства Башкортостана задержан по подозрению в получении взятки

Следственным отделом по Кировскому району Уфы возбуждено уголовное в отношении 40-летнего заместителя директора ГКУ «Управление дорожного хозяйства республики Башкортостан».

Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие считает, что подозреваемый в период с 2021 по 2024 годы получил взятку от учредителя компании-контрагента в размере 2,9 млн рублей за помощь при заключении госконтрактов по диагностике дорог в республике, беспрепятственную приемку выполненных работ, а также за общее покровительство по службе при дальнейшем сотрудничестве.

Сейчас он задержан, проводятся следственные действия, по месту его службы и жительства проведены обыски. Дело контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее мы писали о том, что министр транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Александр Клебанов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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