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Министр транспорта Башкортостана Александр Клебанов задержан полицией и лишился должности

Глава регионального Минтранса Александр Клебанов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Фото: соцсети Александра Клебанова

Фото: соцсети Александра Клебанова

Пресс-служба главы республики сегодня, седьмого мая, сообщила о том, что Радий Хабиров уже уволил Клебанова с должности министра.

Еще вчера Клебанов присутствовал на оперативном совещании в правительстве и отчитывался о текущей деятельности. В настоящее время силовики проводят оперативные мероприятия.

«Радий Хабиров принял решение об увольнении Александра Клебанова сразу, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении. Руководитель региона неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам. В дальнейшем глава Башкортостана в тесном взаимодействии с правоохранительными органами продолжит работу по очищению органов власти от недобросовестных людей, совершающих противоправные поступки», – говорится в сообщении администрации Хабирова.

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