Министр транспорта Башкортостана Александр Клебанов задержан полицией и лишился должности

Пресс-служба главы республики сегодня, седьмого мая, сообщила о том, что Радий Хабиров уже уволил Клебанова с должности министра.

Еще вчера Клебанов присутствовал на оперативном совещании в правительстве и отчитывался о текущей деятельности. В настоящее время силовики проводят оперативные мероприятия.

«Радий Хабиров принял решение об увольнении Александра Клебанова сразу, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении. Руководитель региона неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам. В дальнейшем глава Башкортостана в тесном взаимодействии с правоохранительными органами продолжит работу по очищению органов власти от недобросовестных людей, совершающих противоправные поступки», – говорится в сообщении администрации Хабирова.