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Джефф Монсон: «В Америке у меня было больше денег, но я не был так счастлив, как в России»

Ветеран единоборств Джефф Монсон рассказал о том, как он чувствует себя после отказа от американского гражданства.

Фото: соцсети Джеффа Монсона

Фото: соцсети Джеффа Монсона

«Я люблю Россию, люблю здешних людей. Мой дом здесь. В Америке у меня был хороший дом, две машины и больше денег, но я не был счастлив. В России я очень счастлив. Почему? Потому что у России есть душа, это очень важно. Мои дети здесь», – сказал Монсон на ломаном русском.

53-летний Джефф Монсон стал депутатом Госсобрания Башкортостана по итогам выборов, которые прошли 10 сентября. Он выдвигался от партии «Единая Россия».

В декабре прошлого года Радий Хабиров вручил Монсону федеральную государственную награду – орден «Дружбы народов».

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