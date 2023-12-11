18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Радий Хабиров вручил Джеффу Монсону орден «Дружбы народов»

52-летний Джефф Монсон стал депутатом Госсобрания Башкортостана по итогам выборов, которые прошли 10 сентября. Он выдвигался от партии «Единая Россия».

Сегодня, 11 декабря, на совещании в правительстве республики Радий Хабиров вручил Монсону федеральную государственную награду – орден «Дружбы народов».

«Вы знаете, что в свое время Джефф Монсон принял решение переехать к нам в республику и активно заниматься воспитанием подрастающего поколения.

Развил большую школу грэпплинга, которая, кстати, становится одной из ведущих в РФ, есть очень хорошие результаты.

Но самое главное – Джефф активно занимается поддержкой жителей Донбасса и уже не раз бывал на этой территории и очень многое для них делает», – сказал Радий Хабиров перед вручением награды.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: