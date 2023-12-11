Радий Хабиров вручил Джеффу Монсону орден «Дружбы народов»

52-летний Джефф Монсон стал депутатом Госсобрания Башкортостана по итогам выборов, которые прошли 10 сентября. Он выдвигался от партии «Единая Россия».
Сегодня, 11 декабря, на совещании в правительстве республики Радий Хабиров вручил Монсону федеральную государственную награду – орден «Дружбы народов».
«Вы знаете, что в свое время Джефф Монсон принял решение переехать к нам в республику и активно заниматься воспитанием подрастающего поколения.
Развил большую школу грэпплинга, которая, кстати, становится одной из ведущих в РФ, есть очень хорошие результаты.
Но самое главное – Джефф активно занимается поддержкой жителей Донбасса и уже не раз бывал на этой территории и очень многое для них делает», – сказал Радий Хабиров перед вручением награды.
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