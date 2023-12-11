Радий Хабиров вручил Джеффу Монсону орден «Дружбы народов»

Сегодня, 11 декабря, на совещании в правительстве республики Радий Хабиров вручил Монсону федеральную государственную награду – орден «Дружбы народов».

«Вы знаете, что в свое время Джефф Монсон принял решение переехать к нам в республику и активно заниматься воспитанием подрастающего поколения.

Развил большую школу грэпплинга, которая, кстати, становится одной из ведущих в РФ, есть очень хорошие результаты.

Но самое главное – Джефф активно занимается поддержкой жителей Донбасса и уже не раз бывал на этой территории и очень многое для них делает», – сказал Радий Хабиров перед вручением награды.