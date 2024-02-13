Юрий Ветлугин будет специальным гостем на форуме «Россия» в Москве

Мероприятия пройдут 22 и 24 февраля в павильоне №75 на стенде Башкортостана. В современных форматах гостей познакомят с новыми парками республики, желающие смогут принять участие в мастер-классах, спроектировать двор, получить дизайнерские подарки.

Также у гостей будет возможность получить автограф специального гостя – Юрия Ветлугина.

История «Брендового человечка» Юры GQ началась в 2021 году и была одной из самых позитивных в российской новостной повестке: уфимский дворник-инвалид получил известность после того, как фотограф Роман Филиппов сфотографировал его в стиле обложек глянцевых журналов.

В 2023 году уфимский режиссер Виталий Дудка выпустил лирическую комедию «Юра дворник», снятую по мотивам этой истории.