В Башкортостане сертификаты на реабилитацию взрослых инвалидов начнут выдавать в марте

Подобная программа, только для детей-инвалидов, в республике действует с 2019 года: сертификат на 41,7 тыс. рублей могут получить родители детей-инвалидов, не получавшие реабилитационные услуги в центрах, подведомственных Минтруду последние 12 месяцев. Деньги можно потратить на реабилитацию ребенка в специализированных центрах.

Сегодня, 12 февраля, министр семьи и труда Башкортостана Ленара Иванова сообщила о том, что с марта текущего года такую же поддержку смогут получить и взрослые (18+) инвалиды.

Претендовать на меру поддержки смогут инвалиды второй и третьей групп, а также участники СВО.

Сумма будет выше: по словам министра, ежегодно будут выделять 1,7 тыс. таких сертификатов на 52,5 тыс. рублей каждый. Из республиканского бюджета на эти цели выделят 90 млн рублей на текущий год.