Стало известно, когда в Башкортостане запустят социальное такси

Один из наиболее важных пунктов в этом направлении – запуск в республике службы «Социальное такси».

Старт проекта предварительно запланирован на май 2024 года. Социальное такси будет доступно для инвалидов первой группы, а также детей-инвалидов и их сопровождающих.

Для заказа специального такси заявку нужно будет подать хотя бы за день до поездки. Каждый человек с инвалидностью будет иметь право на четыре бесплатные поездки в месяц.

При посадке нужно будет предъявить справку об инвалидности и документ, удостоверяющий личность.