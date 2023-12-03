В Башкортостане проживает более 19 тыс. детей-инвалидов

На сегодняшний день в Башкортостане проживает 250 609 людей, имеющих инвалидность, больше 19 тыс. из них – дети (в 2020 году было 17 144 ребенка, в 2016-м – 14 752).

«Республиканская модель работы с особенными людьми выстроена так, чтобы охватить всю жизненную траекторию человека – начиная с самого его рождения. Мы сегодня говорим не только о мерах поддержки в виде традиционных выплат и льгот, а о создании благоприятных условий для повышения качества жизни человека, о заботе максимальной самостоятельности особенного человека во взрослой жизни, интеграции в общество», – сообщила Ленара Иванова.

Министр перечислила главные меры поддержки инвалидов, которые реализуются сейчас в Башкортостане.

– Сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов, которые позволяют родителям самим выбирать центр реабилитации. Эту меру Башкортостан ввел первым среди регионов страны. Как мы писали ранее, в 2024 году точно такие же сертификаты появятся и для взрослых инвалидов.

– Поддержка работодателей, устраивающих инвалидов.

– Строится современный реабилитационный центр «Салют», в планах открытие Мультицентра социальной и трудовой интеграции в 2024 году.