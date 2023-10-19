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Башкортостан потратит 90 млн рублей на реабилитацию взрослых инвалидов

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Сегодня, 19 октября, в Уфе открылся II Всероссийский форум-выставка «Ломая барьеры». В этом году его главная тема – формирование системы комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Руководитель администрации главы Башкортостана Максим Забелин сообщил о том, что с 2024 года начнут выдавать сертификаты на реабилитацию для взрослых инвалидов, включая участников СВО. На эти цели направят 90 млн рублей.

Подобная программа, только для детей-инвалидов, в республике действует с 2019 года.

Сертификат на 41,7 тыс. рублей могут получить родители детей-инвалидов, не получавшие реабилитационные услуги в центрах, подведомственных Минтруду последние 12 месяцев. Деньги можно потратить на реабилитацию ребенка в специализированных центрах.

Сертификаты для взрослых, вероятно, будут работать по той же схеме и выдаваться после обращения в МФЦ.

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