В Башкортостане образовался дефицит вахтовиков

Башкортостан традиционно считается одним из главных регионов-доноров рабочей силы в России, однако на сегодняшний день сложилась обратная ситуация и республика сама отчаянно нуждается в рабочих.
Согласно статистике сервиса HeadHunter, Башкортостан занимает первое место по числу вакансий для вахтовиков – таковых 6% от общего количества вакансий.
Собственных трудовых ресурсов уже не хватает, регионов с избыточными кадрами в стране просто нет.
Эксперты сервиса указывают несколько причин, которые привели к образованию дефицита, в том числе демография, релокация и частичная мобилизация.
Больше всего Башкортостан нуждается в специалистах промотрасли: одно только УМПО открыло недавно 4,8 тыс. вакансий.
При этом, как мы писали ранее, Башкортостан числится и в десятке регионов с наибольшим количеством незанятого трудоспособного населения.
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