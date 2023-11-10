В Башкортостане образовался дефицит вахтовиков

Согласно статистике сервиса HeadHunter, Башкортостан занимает первое место по числу вакансий для вахтовиков – таковых 6% от общего количества вакансий.

Собственных трудовых ресурсов уже не хватает, регионов с избыточными кадрами в стране просто нет.

Эксперты сервиса указывают несколько причин, которые привели к образованию дефицита, в том числе демография, релокация и частичная мобилизация.

Больше всего Башкортостан нуждается в специалистах промотрасли: одно только УМПО открыло недавно 4,8 тыс. вакансий.

При этом, как мы писали ранее, Башкортостан числится и в десятке регионов с наибольшим количеством незанятого трудоспособного населения.