Башкортостан вошел в топ-10 «регионов-лодырей»

Речь идет о жителях, способных на труд, но не работающих (по крайней мере, официально) по той или иной причине.

В топ-10 соответствующего рейтинга первые места заняли Чеченская республика (52,4 тыс. человек), Москва (29,5 тыс. человек) и Ингушетия (24,8 тыс. человек).

Башкортостан (14,9 тыс. человек) занимает седьмую строчку.

Во всех городах рейтинга наблюдается положительная динамика: за год неработающих стало на 0,2-47,4% меньше. В Башкортостане – на 34,4% меньше.

При этом Башкортостан держится и в топе регионов с максимальной потребностью работодателей в кадрах, занимая восьмую позицию: организациям республики требуется 52 952 работника, что на 18,1% больше, чем годом ранее.