18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Башкортостан вошел в топ-10 «регионов-лодырей»

Поделиться:

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит рейтинг регионов с наибольшим количеством неработающего населения.

Речь идет о жителях, способных на труд, но не работающих (по крайней мере, официально) по той или иной причине.

В топ-10 соответствующего рейтинга первые места заняли Чеченская республика (52,4 тыс. человек), Москва (29,5 тыс. человек) и Ингушетия (24,8 тыс. человек).

Башкортостан (14,9 тыс. человек) занимает седьмую строчку.

Во всех городах рейтинга наблюдается положительная динамика: за год неработающих стало на 0,2-47,4% меньше. В Башкортостане – на 34,4% меньше.

При этом Башкортостан держится и в топе регионов с максимальной потребностью работодателей в кадрах, занимая восьмую позицию: организациям республики требуется 52 952 работника, что на 18,1% больше, чем годом ранее.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: