В Башкортостане родителям сохранят детские пособия при досрочном выходе из декрета

В начале октября мы писали о том, что кабмин поддержал законопроект Минтруда о сохранении декретных выплат по уходу за ребенком в случае если родители выходят на работу на полный день.

Сегодня, второго ноября, Госдума приняла соответствующие поправки в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а также в Трудовой кодекс РФ.

Считается, что сохранение выплат поможет тем декретникам, которые не выходят на работу, боясь потерять в деньгах. Зачастую долгое нахождение в отпуске по уходу за ребенком для родителя невыгодно, так как теряются квалификация и карьерные возможности. Конечно, это невыгодно и работодателям.