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Общество

В Башкортостане родителям сохранят детские пособия при досрочном выходе из декрета

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Ранее президент Владимир Путин призвал пойти навстречу родителям, желающим раньше времени выйти из отпуска по уходу за ребенком и приступить к полноценной работе.

В начале октября мы писали о том, что кабмин поддержал законопроект Минтруда о сохранении декретных выплат по уходу за ребенком в случае если родители выходят на работу на полный день.

Сегодня, второго ноября, Госдума приняла соответствующие поправки в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а также в Трудовой кодекс РФ.

Считается, что сохранение выплат поможет тем декретникам, которые не выходят на работу, боясь потерять в деньгах. Зачастую долгое нахождение в отпуске по уходу за ребенком для родителя невыгодно, так как теряются квалификация и карьерные возможности. Конечно, это невыгодно и работодателям.

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