В Башкортостане изменятся правила выплат по уходу за детьми

Сегодня, четвертого октября, стало известно, что кабмин поддержал законопроект Минтруда о сохранении декретных выплат по уходу за ребенком в случае если родители выходят на работу на полный день.

Официально мера еще не утверждена. На данный момент деньги могут получать только родители, работающие неполный день или на дому.

Считается, что сохранение выплат поможет тем декретникам, которые не выходят на работу, боясь потерять в деньгах. Зачастую долгое нахождение в отпуске по уходу за ребенком для родителя невыгодно, так как теряются квалификация и карьерные возможности. Конечно, это невыгодно и работодателям.