В Башкортостане проживают 1274 жертвы политических репрессий

В этот день министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова рассказала о том, как республика помогает репрессированным.

На сегодняшний день в республике проживают 1274 человека, признанных жертвами политических репрессий. По линии Минтруда им выплачивается ежемесячная денежная выплата и доплата к пенсии. По линии муниципалитетов проводятся встречи и различные общественные мероприятия.

«Эта дата – напоминание всем о трагических событиях, когда репрессиям подверглись миллионы ни в чем неповинных людей. Сколько бы лет ни прошло, мы не имеем права забывать о безвинно пострадавших.

Наш общий долг сделать все для того, чтобы страшные моменты истории нашей страны больше никогда не повторялись. Желаем пережившим политические репрессии крепкого здоровья и долголетия, а всем жителям нашей республики – взаимоуважения, согласия и благополучия!» – написала министр в соцсетях.