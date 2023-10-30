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Общество

В Башкортостане проживают 1274 жертвы политических репрессий

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Сегодня, 30 октября, Россия отмечает одну из самых печальных и трагических дат в своей истории – День памяти жертв политических репрессий.

На фото – уфимский памятник жертвам политических репрессий
Опубликовала Ленара Иванова в соцсетях

В этот день министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова рассказала о том, как республика помогает репрессированным.

На сегодняшний день в республике проживают 1274 человека, признанных жертвами политических репрессий. По линии Минтруда им выплачивается ежемесячная денежная выплата и доплата к пенсии. По линии муниципалитетов проводятся встречи и различные общественные мероприятия.

«Эта дата – напоминание всем о трагических событиях, когда репрессиям подверглись миллионы ни в чем неповинных людей. Сколько бы лет ни прошло, мы не имеем права забывать о безвинно пострадавших.

Наш общий долг сделать все для того, чтобы страшные моменты истории нашей страны больше никогда не повторялись. Желаем пережившим политические репрессии крепкого здоровья и долголетия, а всем жителям нашей республики – взаимоуважения, согласия и благополучия!» – написала министр в соцсетях.

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