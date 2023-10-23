В Башкортостане в 2023 году резко снизилось количество погибших в ДТП

Об этом сегодня, 23 октября, на совещании в правительстве республики сообщил Радий Хабиров.

«Число погибших в ДТП за девять месяцев 2023 года снизилось на 8,7%. Мы анализировали – за пять лет работы только в 2021 году у нас был рост небольшой, но в целом все это время наши последовательные действия приводят к тому, что количество погибших в ДТП снижается», – сказал глава Башкортостана.

Тем не менее, республика по-прежнему стабильно каждый год входит в топ-10 регионов с наибольшим количеством ДТП.

Как мы писали ранее, на данный момент Башкортостан в антирейтинге занимает шестую строчку: в республике с начала года зарегистрировано 2604 ДТП, что на 3,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Печальная статистика и по количеству ДТП с нетрезвыми водителями, а также по вине пешеходов.