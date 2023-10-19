Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наибольшим количеством ДТП в 2023 году

Всего с начала года на территории страны произошло 96 768 ДТП, что на 4,9% больше, чем в январе-сентябре 2022 года.

Наибольший «вклад» в статистику внесли: Москва (6128 ДТП), Краснодарский край (4446) и Нижегородская область (3422).

Башкортостан в антирейтинге занимает шестую строчку: в республике с начала года зарегистрировано 2604 ДТП, что на 3,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Среди регионов-антилидеров по числу ДТП с нетрезвыми водителями Башкортостан (166, -6,3%) отстает только от Нижегородской области (271, -4,2%) и Краснодарского края (346, - 12,6%).

Культура поведения на дороге в республике слабая не только у водителей: Башкортостан замыкает топ-10 в антирейтинге регионов с наибольшим количеством ДТП по вине пешеходов (291, +4,3%). Хуже всего ситуация в Москве (504, -14,9%).