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Общество

В Башкортостане изменится сумма выплат по больничному

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Как ожидается, в 2025 году по сравнению с текущим максимальная сумма выплаты за один день больничного отпуска увеличится более чем в два раза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты России.

На сегодняшний день в среднем по стране максимальная сумма установлена на уровне 2,7 тыс. рублей. В 2024 году она увеличится до 4,1 тыс. рублей, а в 2025 – до 5,7 тыс. рублей.

Также за два года в два раза увеличится потолок суммы выплаты по беременности и родам (до 794,4 тыс. рублей) и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет (до 68,9 тыс. рублей).

Ранее мы писали о том, что в скором времени изменятся правила выплат по уходу за детьми: их сохранят, даже если родитель выйдет на работу на полный день.

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