В ГИБДД назвали наиболее частые причины смертельных ДТП в Башкортостане

Севастьянов отметил, что Башкортостан занимает седьмое место среди всех субъектов России по количеству погибших в дорожных авариях.

За последние полгода в регионе произошло 1 535 ДТП, в которых погибли 144 человека и получили ранения различной степени тяжести 1 810 человек.

Главными причинами этих ДТП стали нарушения проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также несоблюдение дистанции и выезд на встречку. А летом еще добавляется опрокидывание в кювет.