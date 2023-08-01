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Общество

В ГИБДД назвали наиболее частые причины смертельных ДТП в Башкортостане

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Главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов рассказал о том, почему чаще всего происходят трагедии на дорогах.

Севастьянов отметил, что Башкортостан занимает седьмое место среди всех субъектов России по количеству погибших в дорожных авариях.

За последние полгода в регионе произошло 1 535 ДТП, в которых погибли 144 человека и получили ранения различной степени тяжести 1 810 человек.

Главными причинами этих ДТП стали нарушения проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также несоблюдение дистанции и выезд на встречку. А летом еще добавляется опрокидывание в кювет.

Башкортостан вошел в топ-3 регионов с наибольшим количеством аварий по вине пьяных водителей

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