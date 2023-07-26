Башкортостан вошел в топ-3 регионов с наибольшим количеством аварий по вине пьяных водителей

Всего за первый квартал 2023 года в целом по РФ произошло 56 288 дорожно-транспортных происшествия – это на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Топ субъектов, в которых в этот период зафиксировано максимальное количество дорожно-транспортных происшествий, возглавила Москва (3621), следом идут Краснодарский край (2560) и Нижегородская область (1887).

Башкортостан (1535) в антирейтинге занимает шестую строчку, следом идут Татарстан (1510) и Челябинская область (1499).

Также в первом квартале Башкортостан «отличился», попав в топ-3 регионов по количеству ДТП с водителями в состоянии опьянения: таковых было зарегистрировано 135 (шестая строчка), что на 0,7% больше, чем в прошлом году.

Больше таких аварий за полгода было только в Нижегородской области (139) и Краснодарском крае (180).

В 79 ДТП в Башкортостане пострадали дети – и тут мы в числе лидеров антирейтинга на 10 позиции.

Причем проблемы с поведением на дорогах у нас не только у водителей: с начала года в республике было зафиксировано 134 наезда на пешеходов по вине самих пешеходов – девятая строчка соответствующего антирейтинга.