Радий Хабиров предложит работу в правительстве школьнику, победившему в Международной олимпиаде

Как мы писали ранее, Россию на олимпиаде, завершившейся 24 июля, представляли четыре школьника, они привезли три золотые и одну серебряную медали.

«После вуза сразу к нам в правительство мы готовы пригласить 11-классника из Уфы Вадима Харисова. Такие головастые молодые люди нам в команду нужны.

Вадим учится в Республиканском инженерном лицее-интернате. И кстати, я уже писал о нем, когда в мае этого года он выиграл Менделеевскую олимпиаду по химии в Казахстане. А теперь новая победа – и какая!

Поздравляю Вадима Харисова, его наставника, главного тренера сборной Башкортостана по химии Айнура Гумерова с этим высочайшим результатом.

Наша школа, башкирская, российская – действительно одна из сильнейших в мире. А наша молодежь – самая лучшая и талантливая. Никогда в этом не сомневался», – написал Радий Хабиров в соцсетях.