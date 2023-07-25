Радий Хабиров предложит работу в правительстве школьнику, победившему в Международной олимпиаде

11-классник из Уфы Вадим Харисов выиграл золотую медаль на 55-й Международной химической олимпиаде в Цюрихе.
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Как мы писали ранее, Россию на олимпиаде, завершившейся 24 июля, представляли четыре школьника, они привезли три золотые и одну серебряную медали.
«После вуза сразу к нам в правительство мы готовы пригласить 11-классника из Уфы Вадима Харисова. Такие головастые молодые люди нам в команду нужны.
Вадим учится в Республиканском инженерном лицее-интернате. И кстати, я уже писал о нем, когда в мае этого года он выиграл Менделеевскую олимпиаду по химии в Казахстане. А теперь новая победа – и какая!
Поздравляю Вадима Харисова, его наставника, главного тренера сборной Башкортостана по химии Айнура Гумерова с этим высочайшим результатом.
Наша школа, башкирская, российская – действительно одна из сильнейших в мире. А наша молодежь – самая лучшая и талантливая. Никогда в этом не сомневался», – написал Радий Хабиров в соцсетях.
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