Уфимский школьник взял золотую медаль на олимпиаде по химии в Цюрихе

Россию на олимпиаде представляли четыре участника, они завоевали три золотые и одну серебряную медали.

Золотую медаль получил ученик уфимского Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов. Он стал первым в истории победителем Всемирной олимпиады из Башкортостана.

Также золото взяли ученики казанского и московского лицеев, серебро досталось ученику алтайской средней общеобразовательной школы.

В олимпиаде участвовало почти 350 учеников из 90 стран мира. Она включала два тура – теорию и практику.