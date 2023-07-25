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Уфимский школьник взял золотую медаль на олимпиаде по химии в Цюрихе

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Сразу несколько школьников из России были отмечены на 55-й Международной химической олимпиаде, которая завершилась 24 июля в Цюрихе.

vk.com/anod_official

Россию на олимпиаде представляли четыре участника, они завоевали три золотые и одну серебряную медали.

Золотую медаль получил ученик уфимского Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов. Он стал первым в истории победителем Всемирной олимпиады из Башкортостана.

Также золото взяли ученики казанского и московского лицеев, серебро досталось ученику алтайской средней общеобразовательной школы.

В олимпиаде участвовало почти 350 учеников из 90 стран мира. Она включала два тура – теорию и практику.

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