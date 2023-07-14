Уфимцы за полгода перечислили мошенникам более 600 млн рублей

Так, за шесть месяцев текущего года уфимцы отдали мошенникам более 600 млн рублей – об этом сегодня, 14 июля, сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев.

Мэр провел совещание с заместителем министра внутренних дел Артуром Сайфуллиным и начальником УМВД России по Уфе Виталием Дудко, на котором обсудили план дальнейшей работы по профилактике киберпреступности.

«С каждым разом мошенники становятся все более изобретательными, придумывая новые схемы и методы. И нам необходимо выработать новые, нестандартные механизмы и решения по недопущению таких преступлений.

Еще раз обращаюсь ко всем, будьте осторожны! Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров, возможно, это мошенники!» – обратился Мавлиев к жителям.