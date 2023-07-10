Парламент Башкортостана хочет ввести «период охлаждения» при выдаче кредитов

Для борьбы с мошенниками Госсобрание Башкортостана направило в Совет законодателей России проект федерального закона о введении «периода охлаждения» при выдаче кредитов.

Законопроектом предлагается поделить процесс заключения договора потребительского кредита с банками и микрофинансовыми организациями на два этапа:

– на первом человек через портал госуслуг или МФЦ получает в бюро кредитных историй разрешение на заключение кредитного договора;

– на втором банк запрашивает в бюро информацию о наличии такого разрешения, сверяет персональные данные и только потом принимает решение о выдаче кредита;

– также сам кредит предлагают выдавать только на второй календарный день после выдачи разрешения. Этот «период охлаждения» позволит заемщику принять взвешенное решение.

Кроме того, при оформлении кредитов предлагают использовать СНИЛС, поскольку это «единственный идентификатор гражданина, отвечающий критериям уникальности и неизменности».