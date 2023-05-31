22,1% от всего населения Башкортостана – это дети и подростки

Согласно отчету Башстата, на начало 2023 года численность детей и подростков от 0 до 17 лет включительно составила 899,2 тыс. человек или 22,1% от всего населения республики.

В городах проживает 63,1% несовершеннолетних жителей, остальные – в сельской местности. Дети дошкольного возраста (0-6 лет) составляют 34,4% несовершеннолетних жителей республики.

В прошлом году по предварительным данным в республике родилось 36 213 младенцев. Ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек: на 100 родившихся девочек в 2022 году приходилось 106 мальчиков.

При этом, как мы писали ранее, по мере повышения возрастной группы девочек в ней становится все больше, в среднем на 1000 женщин в республике приходится 897 мужчин.