В Башкортостане на 1000 женщин приходится 897 мужчин

Согласно отчету Башстата, на начало 2022 года в республике проживало 2,2 млн. женщин (52,7% всего населения). В среднем на 1000 женщин приходилось 897 мужчин, причем соотношение мужчин и женщин в возрастных категориях различно.

По-прежнему рождается больше мальчиков, чем девочек (примерно 105-106 на 100). Чем старше возрастная группа, тем больше в ней преобладают женщины. Среди лиц старше трудоспособного возраста (мужчины от 62 лет и старше, женщины от 57 лет и старше) на 1000 женщин приходится 446 мужчин. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году составила для женщин – 74,2 года, мужчин – 64,9 лет.

Среди людей, занятых в экономике, женщин – 47%, средний возраст работающей женщины – 41 год.

В структуре занятости женский труд преобладает в области здравоохранения и социальных услуг (83,9% от занятых в данной сфере), в образовании (83,8%), в оптовой и розничной торговле, гостиницах и предприятиях общественного питания (66%).

Женщины, занятые в экономике, имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. Среди работающих женщин доля имеющих высшее образование составила 36,2% (мужчины – 23,4%), среднее профессиональное образование – 51% (мужчины – 59,3%).