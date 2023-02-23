Юрий Шевчук: «Мой новый альбом будет посвящен человеку»

Об этом альбоме в интервью ИА «Время Н» рассказал сам лидер «ДДТ», добавив, что не знает, когда состоится его релиз, но он точно состоится.

«Если говорить о звуке, новый альбом – совсем другой по саунду, нежели альбомы "ДДТ". Мы вернулись к восьмидесятым, к такому ламповому звуку. Даже к семидесятым… вернулись к теплому звучанию. У нас практически нет никаких особенных обработок, во время записи искали теплый голос, меняя микрофоны, а не крутя ручки на эквалайзерах.

Фактически не использовали компрессоры, все живое. Мы пытались достичь максимального "живья", какое было у Леонарда Коэна и Лу Рида. Тогда рок звучал необычайно тепло и не механистично. Этот звук просто падал в душу. Новый альбом – виниловый по звучанию, теплый. В общем, я доволен тем, что мы сделали. Может быть, это впервые за какие-то годы. (Смеется.) Но с "ДДТ", повторюсь, у нас другой звук: более жесткий.

Музыканты в записи "ДДТ" фактически не участвовали. В паре песен мне подпевала наша Алена Романова. Кстати, в записи принимал участие известный американский сессионный барабанщик, его отыскал Дима Емельянов, он ему очень нравится. Хотя наш Тема Мамай может сыграть все. Но Дима, по большому счету, "рулил" аранжировками, он сам играл практически на всем. Сейчас век цифровой, можно записывать песни в режиме онлайн с любым музыкантом. Достаточно созвониться, выслать песню и договориться. Людей, которые так работают, сейчас очень много. Это нечто новое в музыке.

Мы выложили на YouTube песню "Родина, вернись домой". Она многим пришлась по душе, а многие ее критикуют, костерят страшными словами. Я говорю о том, что эта песня глубоко патриотична. Патриотизм – гораздо шире и глубже, не следует загонять его в какие-то рамки. Патриот видит не только нечто сверкающее и мармеладное, он видит реальную жизнь и реального человека, который мучается и страдает, делает свой выбор. Песня об этом. И этот альбом будет посвящен человеку. Многие сегодня не видят, не слышат и не замечают простого человека. Между двумя мнениями и происходит борьба», – сказал Шевчук.