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Общество

Жителям Башкортостана запретят отдыхать в лесах

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Министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов подписал приказ, ограничивающий пребывание жителей в лесах.

С 30 апреля по 15 мая 2023 года жителям республики запрещено находиться в лесах и въезжать в них на автомобилях, если это не связано с их рабочими обязанностями.

Приказ опубликован на сайте Минлесхоза. Ограничение связано с высоким классом пожароопасности во многих районах республики.

Следить за соблюдением правил будут МВД, МЧС и госкомитет по ЧС. Будут организованы патрули.

Как мы писали ранее, в этом году пожароопасный сезон начался раньше. С начала года зафиксировано 14 лесных пожаров и 731 случай горения сухой травы.

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