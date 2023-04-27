Жителям Башкортостана запретят отдыхать в лесах

С 30 апреля по 15 мая 2023 года жителям республики запрещено находиться в лесах и въезжать в них на автомобилях, если это не связано с их рабочими обязанностями.

Приказ опубликован на сайте Минлесхоза. Ограничение связано с высоким классом пожароопасности во многих районах республики.

Следить за соблюдением правил будут МВД, МЧС и госкомитет по ЧС. Будут организованы патрули.

Как мы писали ранее, в этом году пожароопасный сезон начался раньше. С начала года зафиксировано 14 лесных пожаров и 731 случай горения сухой травы.