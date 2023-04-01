В Башкортостане увеличились социальные пенсии

Обычно социальные пенсии индексируют один раз в год – первого апреля. В прошлом году из-за высокой инфляции некоторые социальные выплаты решили повышать поэтапно, чтобы поддержать доходы жителей с учетом роста цен: с первого июня 2022 года их повысили на 10% и сегодня повысили еще на 3,3% вслед за прожиточным минимумом, который проиндексировали в январе.

Таким образом, за год с июня 2022 года по июнь 2023 года социальные пенсии увеличатся на 13,6%, то есть выше инфляции, которая в прошлом году составила 11,9% по стране.

Индексация проводится автоматически. Социальные пенсии получают те жители, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Всего повторная индексация затронет порядка четырех млн пенсионеров по стране.

Тем, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

Ранее мы писали о том, что с апрельской пенсией ветераны Великой Отечественной войны получат доплату в 10 тыс. рублей.