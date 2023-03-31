В Башкортостане ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тыс. рублей

Выплаты были ранее учреждены указом президента Владимира Путина.

Это единовременная выплата, писать заявление для ее получения не требуется, вся необходимая информация есть в пенсионном фонде. В республике ее получат 63 инвалида и 182 участника Великой Отечественной войны.

Деньги поступят вместе с основной пенсией тем способом, который выбрали для себя ветераны – принесут на дом или перечислят на банковскую карту.