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Общество

В Башкортостане ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тыс. рублей

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В 2023 году проживающие в Башкортостане ветераны и участники Великой Отечественной войны получат денежные выплаты ко Дню Победы.

vk.com/ratmir.mavliev

Выплаты были ранее учреждены указом президента Владимира Путина.

Это единовременная выплата, писать заявление для ее получения не требуется, вся необходимая информация есть в пенсионном фонде. В республике ее получат 63 инвалида и 182 участника Великой Отечественной войны.

Деньги поступят вместе с основной пенсией тем способом, который выбрали для себя ветераны – принесут на дом или перечислят на банковскую карту.

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