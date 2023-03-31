В Башкортостане ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тыс. рублей

В 2023 году проживающие в Башкортостане ветераны и участники Великой Отечественной войны получат денежные выплаты ко Дню Победы.
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Выплаты были ранее учреждены указом президента Владимира Путина.
Это единовременная выплата, писать заявление для ее получения не требуется, вся необходимая информация есть в пенсионном фонде. В республике ее получат 63 инвалида и 182 участника Великой Отечественной войны.
Деньги поступят вместе с основной пенсией тем способом, который выбрали для себя ветераны – принесут на дом или перечислят на банковскую карту.
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