Жители Башкортостана массово жалуются на плохую уборку снега

В период с 13 по 19 февраля 2023 года по частоте обращений на первое место вышли вопросы, связанные с дорогами (634 обращения, +174 за неделю).

В этой сфере подавляющее большинство жалоб (350) было связано с уборкой снега из-за продолжающихся снегопадов по всей территории республики.

На втором месте по количеству обращений за неделю – сфера ЖКХ (539, -66). Здесь жители обычно жалуются и задают вопросы касательно качества отопления и платы за коммунальные услуги.

И замыкают тройку наиболее «фонящих» тем этой недели вопросы в сфере благоустройства (474, -8), большая часть которых (209) также была посвящена уборке снега, только уже во дворах.

Больше половины от всех поступивших обращений, связанных с уборкой снега, – от уфимцев. Чаще всего жаловались жители Кировского, Октябрьского, Ленинского и Советского районов.