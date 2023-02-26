В Уфе потеплеет до +3°

По прогнозу Гидрометцентра, осадки в Уфе будут почти каждый день, а вот солнца на этой неделе не обещают.

Башгидромет предупреждает о сильном ветре 27 февраля в течение суток и ночью 28 февраля. Ожидаются метели, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы.

Понедельник, 27 февраля: до +3°, облачно, снег с дождем, в ночь на вторник – -4°, небольшой снег.

Вторник, 28 февраля: до -2°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -8°, кратковременный снег.

Среда, 1 марта: до -4°, облачно, снег, в ночь на четверг – -11°, небольшой снег.

Четверг, 2 марта: до -6°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на пятницу – -12°, небольшой снег.

Пятница, 3 марта: до -4°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на субботу – -8°, снег.