Волонтеры от Башкортостана отправились в Турцию помогать пострадавшим от землетрясения

Команда из 25 волонтеров-добровольцев и специально обученной поисковой собаки будет помогать местным жителя устранять последствия катастрофы.

Это первый отряд от Башкортостана, всего республика планирует направить туда порядка 80 спасателей.

По последней информации, число жертв землетрясений в Турции достигло 12 873 человек, ранения получили 62 937 человек. Ранее мы писали о том, что почетный консул турецкой республики Рустэм Давлетов совместно с турецкими бизнесменами организовал сбор гуманитарной помощи в Уфе.