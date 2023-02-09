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Волонтеры от Башкортостана отправились в Турцию помогать пострадавшим от землетрясения

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Продолжаются разборы завалов обрушившихся в результате серии подземных толчков домов на юго-востоке Турции. Сегодня, девятого февраля, Башкортостан отправил туда поисково-спасательную команду.

Фото: EPA/Vostock-photo

Команда из 25 волонтеров-добровольцев и специально обученной поисковой собаки будет помогать местным жителя устранять последствия катастрофы.

Это первый отряд от Башкортостана, всего республика планирует направить туда порядка 80 спасателей.

По последней информации, число жертв землетрясений в Турции достигло 12 873 человек, ранения получили 62 937 человек. Ранее мы писали о том, что почетный консул турецкой республики Рустэм Давлетов совместно с турецкими бизнесменами организовал сбор гуманитарной помощи в Уфе.

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