Волонтеры от Башкортостана отправились в Турцию помогать пострадавшим от землетрясения

Продолжаются разборы завалов обрушившихся в результате серии подземных толчков домов на юго-востоке Турции. Сегодня, девятого февраля, Башкортостан отправил туда поисково-спасательную команду.
Фото: EPA/Vostock-photo
Команда из 25 волонтеров-добровольцев и специально обученной поисковой собаки будет помогать местным жителя устранять последствия катастрофы.
Это первый отряд от Башкортостана, всего республика планирует направить туда порядка 80 спасателей.
По последней информации, число жертв землетрясений в Турции достигло 12 873 человек, ранения получили 62 937 человек. Ранее мы писали о том, что почетный консул турецкой республики Рустэм Давлетов совместно с турецкими бизнесменами организовал сбор гуманитарной помощи в Уфе.
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