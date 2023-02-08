В Уфе начался сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Это землетрясение было самым мощным и разрушительным в стране с 1939 года. Толчки разрушили множество зданий в Турции и Сирии, дошли до Ирака, Израиля, Армении и Грузии, отголоски наблюдались даже в Сочи, Абхазии, Северной и Южной Осетии, Чечне.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева в соцсетях сообщила о том, что почетный консул турецкой республики Рустэм Давлетов совместно с турецкими бизнесменами в Уфе организовал сбор гуманитарной помощи. Пункт приема помощи находится у кафе «Эврен» по адресу: Верхнеторговая площадь, 6.

Сегодня, восьмого февраля, там будет стоять автомобиль с прицепом для отправки гуманитарной помощи в Турцию.

Уфимцы и жители республики могут помочь, передав в пункт сбора обогреватели, новые одеяла, новую зимнюю одежду, спальные мешки, термосы, пауэрбанки. Все собранное будет доставлено в районы, пострадавшие от землетрясения.

Подробности – по телефону: +7 (917) 404-49-01.