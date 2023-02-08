В Уфе начался сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

По последним данным, почти семь тысяч человек погибли в Турции в результате серии подземных толчков, начавшейся на юго-востоке страны в ночь на понедельник.
Burak Kara/Getty Images
Это землетрясение было самым мощным и разрушительным в стране с 1939 года. Толчки разрушили множество зданий в Турции и Сирии, дошли до Ирака, Израиля, Армении и Грузии, отголоски наблюдались даже в Сочи, Абхазии, Северной и Южной Осетии, Чечне.
Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева в соцсетях сообщила о том, что почетный консул турецкой республики Рустэм Давлетов совместно с турецкими бизнесменами в Уфе организовал сбор гуманитарной помощи. Пункт приема помощи находится у кафе «Эврен» по адресу: Верхнеторговая площадь, 6.
Сегодня, восьмого февраля, там будет стоять автомобиль с прицепом для отправки гуманитарной помощи в Турцию.
Уфимцы и жители республики могут помочь, передав в пункт сбора обогреватели, новые одеяла, новую зимнюю одежду, спальные мешки, термосы, пауэрбанки. Все собранное будет доставлено в районы, пострадавшие от землетрясения.
Подробности – по телефону: +7 (917) 404-49-01.
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