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Мэр Уфы и министр здравоохранения Башкортостана утром 1 января приступили к работе

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Глава Минздрава Айрат Рахматуллин и мэр Уфы Ратмир Мавлиев не будут отдыхать в новогодние каникулы.

vk.com/ratmir.mavliev

«Первый штаб в этом году. Спасибо всем службам за обеспечение безопасности, слаженную работу в новогоднюю ночь!

По снегу: в ночь отработали 167 единиц коммунальной спецтехники, с утра - 202 единицы, 276 рабочих. Дальше будем усиливаться.

Будьте остjрожны на дорогах, берегите себя!» – написал Ратмир Мавлиев в соцсетях в 13.00 по местному времени.

При этом в новогоднюю ночь мэр допоздна присутствовал на фестивале Terra Zima на Гостином дворе.

vk.com/dr.arakhmatullin

vk.com/dr.arakhmatullin

Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин утром первого января опубликовал фото с лыжной прогулки и вскоре выехал в Бирский медицинский округ.

Отказаться от новогодних каникул его ранее попросил Радий Хабиров из-за ухудшения ситуации по Covid-19.

«Проверил, как организована работа детской и взрослой поликлиник в праздничные дни. Врачи начали прием в 8.00. Пациентов пока немного. С утра приняли пять человек. Поинтересовался у пациентов, когда они записались на прием, не возникло ли сложностей.

После проверил электронную очередь. Расписание на эти дни свободно. Терапевты, педиатры и узкие специалисты ждут вас на прием. Также напоминаю, что с завтрашнего дня возобновляем диспансеризацию, выходной день – лучшее время заняться своим здоровьем!» – написал Рахматуллин.

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