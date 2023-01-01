Мэр Уфы и министр здравоохранения Башкортостана утром 1 января приступили к работе

«Первый штаб в этом году. Спасибо всем службам за обеспечение безопасности, слаженную работу в новогоднюю ночь!

По снегу: в ночь отработали 167 единиц коммунальной спецтехники, с утра - 202 единицы, 276 рабочих. Дальше будем усиливаться.

Будьте остjрожны на дорогах, берегите себя!» – написал Ратмир Мавлиев в соцсетях в 13.00 по местному времени.

При этом в новогоднюю ночь мэр допоздна присутствовал на фестивале Terra Zima на Гостином дворе.