18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Министр здравоохранения Башкортостана 1 января выйдет на работу из-за ухудшения ситуации с Covid-19

Поделиться:

Глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин 26 декабря сообщил о росте заболеваемости коронавирусом. Очередная волна пандемии в этом году пересекается с сезоном ОРВИ и завозом в страну опасного штамма гриппа.

vk.com/Айрат Рахматуллин

По данным Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 313 новых пациентов с коронавирусом. Для сравнения, 10 декабря суточный прирост составлял 164 человека, с тех пор каждый день увеличивается.

Коэффициент распространения болезни по Башкортостану составляет 1,2 и превышает общероссийский (1,1). 200 человек лечится в стационарах, коечный фонд занят на 91%.

«Айрат Разифович, вы – министр здравоохранения большой республики. 31 декабря отметите с семьей – и на службу. Вы должный отрабатывать этот вопрос.

Можете проехать по больницам и посмотреть, где у нас что. Поработайте, пожалуйста, в эти выходные», – сказал Радий Хабиров.

В Башкортостане подтвердили первый случай заболевания новым штаммом Covid-19 «цербер»

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: