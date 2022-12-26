Министр здравоохранения Башкортостана 1 января выйдет на работу из-за ухудшения ситуации с Covid-19

По данным Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 313 новых пациентов с коронавирусом. Для сравнения, 10 декабря суточный прирост составлял 164 человека, с тех пор каждый день увеличивается.

Коэффициент распространения болезни по Башкортостану составляет 1,2 и превышает общероссийский (1,1). 200 человек лечится в стационарах, коечный фонд занят на 91%.

«Айрат Разифович, вы – министр здравоохранения большой республики. 31 декабря отметите с семьей – и на службу. Вы должный отрабатывать этот вопрос.

Можете проехать по больницам и посмотреть, где у нас что. Поработайте, пожалуйста, в эти выходные», – сказал Радий Хабиров.