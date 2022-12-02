В Башкортостане подтвердили первый случай заболевания новым штаммом Covid-19 «цербер»

Об этом сообщает сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Пока что в регионе официально зарегистрирован один случай заражения этим штаммом.

Так называемый «цербер» во всех ипостасях – это геновариант штамма «омикрон», отличается высокой заразностью. В России его обнаружили в конце октября и по прогнозам он будет распространяться по стране в дальнейшем.

В целом врачи считают, что особой опасности по сравнению с другими штаммами «цербер» не представляет: это тот же «омикрон», только более заразный и лучше адаптируется к иммунитету.

В последнее время суточный прирост больных Covid-19 составляет менее 200 человек, из-за осложнений болезни каждый день умирает 1-2 человека в среднем.