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В Башкортостане подтвердили первый случай заболевания новым штаммом Covid-19 «цербер»

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Штамм коронавируса «цербер» в двух вариантах еще осень добрался до России, а теперь его обнаружили и в Башкортостане.

Об этом сообщает сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Пока что в регионе официально зарегистрирован один случай заражения этим штаммом.

Так называемый «цербер» во всех ипостасях – это геновариант штамма «омикрон», отличается высокой заразностью. В России его обнаружили в конце октября и по прогнозам он будет распространяться по стране в дальнейшем.

В целом врачи считают, что особой опасности по сравнению с другими штаммами «цербер» не представляет: это тот же «омикрон», только более заразный и лучше адаптируется к иммунитету.

В последнее время суточный прирост больных Covid-19 составляет менее 200 человек, из-за осложнений болезни каждый день умирает 1-2 человека в среднем.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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