Радий Хабиров поручил предприятиям вакцинировать сотрудников

В Башкортостане эпидсезон по гриппу и ОРВИ только начался и пока не думает останавливаться. В связи с этим встает вопрос принятия каких-то решений – в особенности в школах и организациях.
Заслушав доклад замминистра здравоохранения Азата Рахматуллина, глава республики Радий Хабиров поручил предприятиям заняться вакцинацией сотрудников от гриппа.
«Мы фиксируем рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, даже можно судить по нашим коллегам, работающим здесь. Надо поберечься как-то.
Прошу Минздрав: предприятия должны продолжать вакцинацию. Мы договаривались, что каждый год крупные предприятия, которые имеют возможность, должны прививать работников», – сказал Радий Хабиров.
При этом Рахматуллин ранее заявил, что вакцина от гриппа в Башкортостане закончилась. Когда привезут следующие партии – пока неизвестно.
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