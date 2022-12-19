Радий Хабиров поручил предприятиям вакцинировать сотрудников

Заслушав доклад замминистра здравоохранения Азата Рахматуллина, глава республики Радий Хабиров поручил предприятиям заняться вакцинацией сотрудников от гриппа.

«Мы фиксируем рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, даже можно судить по нашим коллегам, работающим здесь. Надо поберечься как-то.

Прошу Минздрав: предприятия должны продолжать вакцинацию. Мы договаривались, что каждый год крупные предприятия, которые имеют возможность, должны прививать работников», – сказал Радий Хабиров.

При этом Рахматуллин ранее заявил, что вакцина от гриппа в Башкортостане закончилась. Когда привезут следующие партии – пока неизвестно.