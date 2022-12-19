18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Радий Хабиров поручил предприятиям вакцинировать сотрудников

Поделиться:

В Башкортостане эпидсезон по гриппу и ОРВИ только начался и пока не думает останавливаться. В связи с этим встает вопрос принятия каких-то решений – в особенности в школах и организациях.

Заслушав доклад замминистра здравоохранения Азата Рахматуллина, глава республики Радий Хабиров поручил предприятиям заняться вакцинацией сотрудников от гриппа.

«Мы фиксируем рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, даже можно судить по нашим коллегам, работающим здесь. Надо поберечься как-то.

Прошу Минздрав: предприятия должны продолжать вакцинацию. Мы договаривались, что каждый год крупные предприятия, которые имеют возможность, должны прививать работников», – сказал Радий Хабиров.

При этом Рахматуллин ранее заявил, что вакцина от гриппа в Башкортостане закончилась. Когда привезут следующие партии – пока неизвестно.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: