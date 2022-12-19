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Общество

В Башкортостане закончилась вакцина от гриппа

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19 декабря на совещании в правительстве республики первый заместитель министра здравоохранения Башкортостана Азат Рахматуллин отчитался о ситуации с распространением гриппа и ОРВИ в регионе.

Всего с начала эпидемического сезона (с шестого сентября 2022 года) зарегистрировано 404 966 случаев заболевания ОРВИ и это число растет.

Показатель заболеваемости на 10 тыс. населения за 50 неделю составил 119,7 человека – это на 28,8% больше, чем в 49 неделю.

Против гриппа привито 20 007 805 человек – это 100% от поступившей вакцины и 50,2% от всего населения республики.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в этом году в Россию пришел самый опасный для здоровья вариант свиного гриппа – А (H1N1), вызвавший пандемию 2009-2010 годов. Известно, что он вызывает большое количество осложнений вплоть до летальных исходов.

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