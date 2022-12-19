В Башкортостане заболеваемость Covid-19 выросла на 25% за неделю

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 19 декабря 2022 года.
Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 247 новых случаев заболевания коронавирусом.
192 пациента лечатся в стационарах, свободно 16% коечного фонда.
Коэффициент распространения заболевания по республике выше, чем по России в среднем (1,2 и 1,1 соответственно).
По данным координационного центра, за последние семь дней заболеваемость выросла на 25%, госпитализация – на 29%.
План ревакцинации от коронавируса на сегодняшний день выполнен на 68,2%.
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